Software-Charts: Pikmin 3 Deluxe scheitert in Großbritannien an physischen Verkäufen des Wii-U-Originals

Pikmin 3 Deluxe ist eine verbesserte Version des Wii-U-Titels aus dem Jahr 2013 und es wurde letzte Woche auf der Nintendo Switch erneut veröffentlicht. Die britischen Verkaufszahlen der Debütwoche wurden am Montag bekanntgegeben, damit sich die Menschen ein Bild vom Interesse am Titel machen können. In Großbritannien lag das Spiel auf dem siebten Platz und laut Gamesindustry.biz gingen die physischen Verkäufe im Vergleich zur Eröffnungswoche von Pikmin 3 auf der Wii U um 18,5 Prozent zurück.

FIFA 21 war bei den Briten nach wie vor besonders beliebt, der stärkste Neuzugang war Watch Dogs: Legion. In Großbritannien waren letzte Woche sechs der Top-Ten-Einträge exklusive Nintendo-Switch-Titel, angeführt von Mario Kart 8 Deluxe auf dem vierten Platz. Was wir hier allerdings beachten müssen, ist die Unterscheidung zwischen physischen und digitalen Spielen. Wir wissen nämlich nicht, wie viele Kopien Pikmin 3 Deluxe im eShop verkauft hat. Angesichts des Trends hin zum digitalen Vertrieb und der Tatsache, dass COVID-19 derzeit weltweites Chaos anrichtet, kann man mit Recht behaupten, dass der digitale Vertrieb ernsthafte Auswirkungen auf diese Zahlen haben könnte.

In seiner Kritik attestiert Tester David Caballero dem Strategiespiel auch in seiner wenig überarbeiteten Switch-Form Bestleistungen. Wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt, solltet ihr euch diesen Text anschauen.