Software-Charts: Nier Replicant bietet GTA V in Deutschland die Stirn

Letzte Woche erschien Nier Replicant ver.1.22474487139, die Neuauflage des Action-Rollenspiels aus dem Jahre 2010. Das Original war noch ein echter Geheimtipp, doch spätestens seit Nier: Automata 2017 die Herzen von Androiden, Maschinen und nicht zuletzt Menschen mit einem Logikvirus infizieren konnte, hat sich das offensichtlich geändert. Das Marktforschungsinstitut GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, ermittelte, dass Nier Replicant vergangene Woche (genauer gesagt vom 19. bis zum 25. April 2021) in Deutschland Spitzenreiter bei den Software-Charts im Games-Bereich war.

Auf Playstation 4 und Xbox One landete der Titel ganz oben auf dem Treppchen, obwohl man natürlich bedenken muss, dass derzeit nicht allzu viele neue Spiele erscheinen. Dennoch ist es für ein solches Spiel eine beachtliche Leistung, Dauerbrenner wie Grand Theft Auto V die Stirn bieten zu können (Rockstars Titel verkauft nach wie vor jährlich dutzende Millionen Einheiten). Ähnlich positive Erfolgsmeldungen konnte der Titel in anderen Regionen der Welt einheimsen.

Unbekannt ist, ob sich damit die Sorge vom Game Producer Yosuke Saito erledigt hat. Er befürchtete vor der Veröffentlichung, dass Square Enix ihn mit dem Game Director Yoko Taro zusammen in einen Van stopfen würde, um die vielen hergestellten physischen Kopien von Nier Replicant ver.1.22474487139 selbstständig an Fans auf der ganzen Welt zu verkaufen. Das ist hoffentlich nicht nötig, denn die hohe Nachfrage ist sicherlich etwas, das Square Enix in Zukunft anerkennen wird. Unsere Kritik zum sogenannte "Versions-Upgrade" findet ihr an dieser Stelle.