Soft-Launch von Apex Legends Mobile in ausgewählten Märkten geplant

HQ

Apex Legends wird bald den Sprung auf mobile Geräte wagen. Auf Twitter gab Respawn Entertainment letzte Woche an, dass sie eine mobile Adaption des Battle-Royale-Shooters in einer Reihe kleinerer Märkte an den Start bringen wollen, bevor es vollständig in Europa, den USA und den wohlhabendsten Ländern Asiens eingeführt wird.

Statt eine halbgare Konvertierung der PC- und Konsolenversionen mit weniger detaillierten Grafiken vorzunehmen, hat sich der Entwickler dazu entschieden, ein völlig neues Spiel basierend auf der eigenen Marke zu erstellen: „Apex Legends Mobile wurde speziell für Touchscreens entwickelt, mit optimierter Steuerung und durchdachten Optimierungen, die zu den fortschrittlichsten Battle-Royale-Kämpfen führen, die auf einem Telefon verfügbar sind. Es ist eine neue Version von Apex Legends, aber sie ist dem Original treu", verspricht die offizielle Webseite des Entwicklers.

Bisher können sich nur Android-Nutzer in Argentinien, Kolumbien, Mexiko, Peru, Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Australien und Neuseeland darauf freuen, sich an Apex Legends Mobile zu versuchen. Wann das Spiel hier in Deutschland auf Smartphones verfügbar wird, wird die Zeit zeigen.