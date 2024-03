Sofia Boutella war "wirklich betroffen" von den schlechten Rebel Moon-Kritiken

HQ

Als Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Ende 2023 auf Netflix erschien, teilten Kritiker auf der ganzen Welt (einschließlich uns) ihre Meinung über den Film, im Allgemeinen, dass er nicht besonders gut war. Tatsächlich hat der Film derzeit einen Rotten Tomatoes Critic Score von 21%, und auch sein Publikumsscore ist mit nur 58% nicht eklatant anders, was immer noch ausreicht, um ihn als schlecht zu bezeichnen.

Die massive Menge an negativer Kritik, mit der der Film konfrontiert wurde, hat sich auf Hauptdarstellerin Sofia Boutella ausgewirkt, die in einem Interview mit Vulture über die Wahrnehmung des Films sprach.

"Ich dachte immer, dass ich voll gewappnet bin, um diese Schläge einzustecken, und dann habe ich die Kritiken gelesen, die über Rebel Moon hereingebrochen sind, und das hat mich wirklich berührt. Und ich werde einfach ehrlich sein. Ich habe das Gefühl, dass ich es für alle trage, die sich so sehr um dieses Projekt gekümmert haben, und das ist es, was mich beeinflusst hat.

"Nicht so, wie ich aussehe. Wenn überhaupt, dann hatte ich ziemlich viel Glück und die Leute mögen meine Arbeit darin, aber der Film wurde kritisiert. Es hat mich sehr berührt für alle, die so viel Herz, Tränen und Schweiß in dieses Projekt gesteckt haben. Es ist schwer vorstellbar, dass etwas in diesem Ausmaß abgerissen wird.

"Ich bin stolz darauf, ein Teil davon gewesen zu sein, und wenn es Rebel Moon nicht mehr gibt, wird es ein sehr wichtiger Teil meines Lebens sein, den ich für immer verteidigen werde."

Während die wahre Zukunft der Rebel Moon -Serie in der Luft liegt, können wir uns definitiv auf einen zweiten Film der Reihe freuen, nämlich Rebel Moon - Part Two: The Scargiver, der am 19. April 2024 auf Netflix debütieren soll.