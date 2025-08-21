Social-Media-Patzer lässt Fans über Forza Horizon 6 schwärmen

Die Forza Horizon-Serie war schon immer für ihre großartigen, lebendigen Spielwelten bekannt - vom australischen Outback bis zu den farbenfrohen Landschaften Mexikos. Nun stehen alle Zeichen auf Japan als nächste Station - ein Ort, der schon lange ganz oben auf der Wunschliste der Fans steht. Kei-Cars, die kleinen, aber ikonischen Fahrzeuge, die ein fester Bestandteil der japanischen Kultur sind, würden in einer solchen Umgebung wahrscheinlich eine zentrale Rolle spielen.

Der Grund, warum die Fans glauben, das Geheimnis gelüftet zu haben, liegt in einem inzwischen gelöschten Instagram-Post. Die Autoimportfirma Cult and Classic teilte (und entfernte schnell) ein Bild, das zeigt, wie Mitarbeiter von Playground Games scheinbar ein Kei-Auto scannen. Das Unternehmen behauptete auch, dass das Team den ganzen Weg nach Australien gereist sei, um mehrere Kei-Modelle zu digitalisieren - ein seltener Anblick außerhalb Japans. Die Tatsache, dass der Beitrag genauso plötzlich verschwunden ist, wie er aufgetaucht ist, hat die Spekulationen nur weiter angeheizt.

Xbox-Chef Phil Spencer hat bereits bestätigt, dass der nächste Teil der Serie im Jahr 2026 erscheinen wird, was höchstwahrscheinlich ein weiteres Horizon-Spiel bedeutet. Könnten diese Japan-Gerüchte endlich wahr werden?

Wo würdest du am liebsten das nächste Horizon-Spiel sehen?