So wurde John McTavish als Soap bekannt

Während Soap McTavish zu einem ikonischen Videospielcharakter geworden ist, wäre es nicht gerade ungewöhnlich zu sagen, dass die Mehrheit von uns keine Ahnung hat, warum der Charakter einen so lächerlichen Namen hat. Aber es stellt sich heraus, dass es einen sehr guten Grund gibt.

Als Teil seiner Biografie in Call of Duty: Modern Warfare II wurde John McTavish aufgrund seiner hervorragenden Fähigkeiten beim " Putzen von Haus" als Soap bekannt. Die Biografie fügt hinzu: "Er verdiente sich den Spitznamen 'Seife' für die Reinigung des Hauses mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Genauigkeit in Raumräumungstechniken und städtischen Kriegsführungstaktiken."

Unnötig zu sagen, dass es einen ziemlich guten Grund für den Namen gab, einen, der dem ikonischen Charakter tatsächlich ein wenig mehr Tiefe verleiht.

