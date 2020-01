So wird das Terminator-Event in Ghost Recon: Breakpoint ablaufen

Gestern erlaubte Ubisoft einen ersten, kurzen Einblick auf das geplante Terminator-Event von Ghost Recon: Breakpoint, am Abend wurden schließlich weitere Details kommuniziert. Das Aktion ist ab sofort live und endet am 6. Februar, allerdings ist der Zeitdruck nur kosmetischer Natur. In dieser Zeitspanne werden zwei neue Warfare- und Interception-Missionen eingeführt, die thematisch an den Originalfilm erinnern. Leider werden diese Kämpfe gegen die feindlichen T-800 ohne Arnold ausgetragen.

In den Story-Missionen werden wir Rasa Aldwin kennenlernen, die aus der Zukunft gekommen ist, um bei der Bekämpfung der rotäugigen Superroboter zu helfen. Sobald die zweite Mission am 1. Februar verfügbar ist, wartet eine neue, großartige Waffe auf uns. Wie der neue Trailer verrät, wird es möglich sein seltene Skins und Ausrüstungsgegenstände zu erhalten, die vom Sci-Fi-Universum inspiriert sind. Dazu müsst ihr die beiden Missionen innerhalb des Event-Zeitraums abschließen. Wie bereits erklärt, werden diese beiden Aufträge anschließend in das Basisspiel übernommen und bleiben auch nach Ablauf der Event-Frist verfügbar.