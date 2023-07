So viel sind die Apple-Aktien von Forrest Gump heute wert

HQ

In Robert Zemeckis' Klassiker von 1994 wurde die Titelfigur Forrest Gump, gespielt von Tom Hanks, in viele historische und humorvolle Situationen gebracht. Auf der Parkbank, auf einen Bus wartend, erzählte Gump viele Anekdoten aus seinem Leben, eine davon war, dass er zusammen mit Lieutenant Dan (Gary Sinise) Anteile an Apple kaufte. Oder wie Forrest es ausdrückte: "Er hat mich dazu gebracht, in eine Art Obstfirma zu investieren."

Viele von uns haben den Schlaf verloren und sich gefragt, wie viel diese Investition heute wert ist, und Bezinga hat berechnet, dass ihre drei Prozent in Apple-Aktien heute etwas mehr als 91 Milliarden Dollar wert sind, was sie auf Platz 13 der Liste der reichsten Menschen der Welt bringt. Nicht zu schäbig!