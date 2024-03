So viel kostet die Nutzung der Unreal Engine 5

HQ

Epic Games ' äußerst beliebte Grafik-Engine Unreal Engine 5 ist nicht nur die Grundlage für die Grafik in über 1.500 kommenden Spielen, sondern auch so etwas wie ein neuer Standard in der Filmwelt, wo The Volume und die Quixel-Assets, die in der rekordverdächtigen Bibliothek von Epic verfügbar sind, Wunder für The Mandalorian und The Batman bewirkt haben.

Jetzt hat Epic eine neue Preisliste für diejenigen veröffentlicht, die Unreal Engine 5 für andere Projekte als Spiele verwenden möchten, und sie scheint sehr erschwinglich zu sein. 1.850 US-Dollar "pro Arbeitsplatz" (pro Computer/Lizenz) gelten für diejenigen, die Unreal Engine 5.4 für TV/Film verwenden wollen, während die Kosten für Spieleentwickler die gleichen sind wie zuvor (5% aller Einnahmen aus Spielen, die mit der Technologie von Epic entwickelt wurden).

Auf der anderen Seite, wenn Ihr Projekt oder Unternehmen einen Umsatz von weniger als 1 Million US-Dollar pro Jahr hat (Indie-Spiele, Schulprojekte, Forschung), ist Unreal Engine 5.4 kostenlos, was natürlich unglaublich großzügig ist.

The Verge erklärt: "Die Jahresgebühr von 1.850 US-Dollar beinhaltet den Zugriff sowohl auf die Unreal Engine als auch auf das Echtzeit-Visualisierungstool Twinmotion und die Photogrammetrie-Software RealityCapture von Epic. Epic sagt, dass es die zusätzlichen Tools bündelt, bevor es sie bis Ende 2025 direkt in die Unreal Engine integriert, aber sie werden auch separat für 445 US-Dollar pro Jahr für Twinmotion und 1.250 US-Dollar für RealityCapture erhältlich sein."