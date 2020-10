So verbessert Visual Concepts NBA 2K21 auf Playstation 5 und Xbox Series

Wir bekommen häufig zu hören, dass aktuelle Spiele auf der nächsten Hardware besser aussehen und flüssiger laufen sollen. NBA 2K21 ist das erste Spiel, das solche Versprechen einlösen wird, denn diese Woche konnten wir uns in einem neuen Video selbst einen Eindruck davon machen, wie viel lebendiger die Sportsimulation auf Playstation 5 und Xbox Series wirkt. Natürlich ist Grafik - vor allem im Bereich der Simulationen - nur die halbe Miete und deshalb haben wir uns genauer angeschaut, was die Games mit der mächtigen Hardware anstellen.

Visual Concepts hat einen Blog veröffentlicht, in dem das Team über einige der grundlegenden Änderungen und Verbesserungen berichtet, die in den Next-Gen-Editionen von NBA 2K21 vorgenommen wurden. Unter anderem ist es jetzt möglich, den Bogen unserer Würfe anzupassen, denn die Schussanzeige soll Spieler bei der Identifizierung von Fehlern unterstützen. Das für Layups nötige Timing wurde im Grunde genommen entfernt, obwohl erfahrene Spieler die Option wieder aktivieren können. Allgemein soll sich das Physik-System des Spiels aufgrund der stärkeren Hardware generell verbessert haben, was unter anderem an natürlicheren Animationen, sowie an schlauer agierenden Spielern deutlich werde, schreibt der Entwickler.

Natürlich wird bei dieser Gelegenheiten nichts über die ärgerlichen Mikrotransaktionen gesagt, die garantiert ein ebenso störender Aspekt des Spiels sein werden, sobald das Basketball-Game im November auf die neuen Konsolen hüpft.