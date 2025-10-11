So soll Sega seine Klassiker in eine neue Ära bringen

HQ

Wie wir wissen, hat Sega vor einigen Jahren angekündigt, dass sie beabsichtigen, wieder der japanische Riese zu werden, mit dem so viele von uns aufgewachsen sind. Seitdem haben wir gesehen, wie sie in rasantem Tempo Spiele von himmelhoher Qualität liefern, während die Einstellung des Unternehmens langsam zurückkehrt.

Ich wuchs mit einer Mischung aus Angst und Respekt für Sega in der Mittel- und Oberstufe auf, da sie weitaus coolere Spiele lieferten als ich für das NES und später das Super Nintendo. Ironischerweise hatte ich erst mit Dreamcast wirklich die Chance, in Segas verrückte Ideen, einzigartige Spiele und die Bereitschaft, immer ihren eigenen Weg zu gehen, einzutauchen, alles mariniert in ein Gefühl japanischer Spielhallen, bei denen das Gameplay im Vordergrund steht.

Die Spiele waren nicht immer die größten, besten oder schönsten... Aber sie waren die originellsten und schufen Erinnerungen fürs Leben. Seitdem liebe ich Sega und versuche, ihre Geschichte aufzuholen, indem ich hauptsächlich Mega Drive Spiele sammle. Wie wir wissen, haben sie bereits das Shinobi Comeback Shinobi: Art of Vengeance veröffentlicht, und sie haben es genau richtig gemacht.

Aber werden sie es beim nächsten Mal wieder tun? Ich weiß es nicht, aber so hoffe ich, dass Sega einige meiner Lieblingsserien angehen wird, von denen bestätigt wurde, dass sie zu neuem Leben erweckt werden.

Verrücktes Taxi

Dies ist einer der größten Erfolge von Sega und hat riesige Summen Geld in Spielhallen eingebracht.Dreamcast Das Spiel verkaufte sich auch sehr gut, und es war offensichtlich, dass es einer der Titel sein würde, die wieder zum Leben erweckt werden sollten. Die Sache ist die, dass Crazy Taxi im Grunde ein sehr einfaches Arcade-Spiel war. Man konnte beschleunigen und bremsen, Superstarts hinlegen und driften, und das war's. In den Fortsetzungen versuchte Sega, das Gameplay weiter zu verfeinern, was die Formel mehr ruinierte als sie hinzufügte (ich schaudere immer noch bei den springenden Taxis).

Es ist genau diese brillante Schleife, zu der Sega seinen Weg zurückfinden muss. Es gibt keinen Bedarf für weitere Gameplay-Verfeinerungen, sondern weniger, wenn überhaupt. Die Welt kann jedoch vorteilhaft groß, offen und lebendig sein. Dort muss man mit anderen Fahrern um Kunden kämpfen, und man kann sich vorstellen, dass es wichtig ist, für wichtige Kunden als Erster vor Ort zu sein. Um das Rennen am Laufen zu halten, werden Bonusgegenstände benötigt, vielleicht die Möglichkeit, Essen und Überraschungen verschiedener Art zu liefern. Dann muss man in der Lage sein, etwas zum Fahren mit Bargeld zu bekommen, wie z. B. die Möglichkeit, neue Fahrzeuge zu kaufen, einzigartige grafische Dekorationen, neue Fahrer, die verschiedene Skins bekommen können, und so weiter, damit man ständig ermutigt wird, mehr und besser zu spielen. Ich denke auch, dass Sega einen entzückenden Titel hat, den man portionsweise genießen kann, perfekt geeignet für die heutigen Spieler, die vielleicht 15 bis 30 Minuten Zeit haben, um an einem Wochentag abends ein Spiel zu spielen.

Ecco der Delfin

Es gab mehrere Dinge, die Ecco zu der Zeit einzigartig machten, nicht zuletzt die Tatsache, dass es komplett unter Wasser spielte, einen realistischen Delfin in der Hauptrolle hatte und ziemlich frei von hektischer Action war. All das ist etwas, worauf Sega aufbauen sollte. Kurz gesagt, lassen Sie Ecco wie einen Delfin aussehen - wenn auch jetzt natürlich in drei Dimensionen -, lassen Sie Rätsel und Geheimnisse die Atmosphäre durchdringen und fügen Sie einen wirklich interessanten Ozean für eine gute Geschichte hinzu.

Wir sollten in der Lage sein, frei in alle Richtungen zu schwimmen, mit anderen Tieren zu kommunizieren und eine Geschwindigkeit zu haben, die in ihren schnellsten Momenten an Flugspiele erinnert. Natürlich muss es auch gefährliche Tiere geben, vielleicht mit der einen oder anderen Fluchtszene. Dies erfordert einen lebendigen Meeresboden mit uralten Geheimnissen, die es zu lösen gilt, und es muss auch Spuren der Zerstörung der Menschheit unter der Oberfläche geben.

Ecco the Dolphin für Mega Drive war atemberaubend, und wir brauchen natürlich auch hier beeindruckende Grafiken, mit biolumineszierenden Höhlen, tiefen Schluchten und bunten Korallenstädten, die im Takt der Meeresströmungen pulsieren. Währenddessen bricht sich das Licht realistisch durch die Wasseroberfläche und verleiht ihm einen fast spirituellen Ton. Es wäre auch eine gute Idee, Koop zuzulassen, damit zwei Personen gemeinsam durch dieses gewaltige Abenteuer schwimmen können.

Goldene Axt

Dies war ein brutales Arcade-Beat-'em-up mit damals marktführender Grafik, und es ist offensichtlich etwas, von dem sich die Fans eine direkte Fortsetzung wünschen. Aber ein einfaches Beat 'em up, das auf diese Weise konzipiert wurde, wäre in der Entwicklung unerschwinglich teuer gewesen. Das Genre erlaubt keine besonders langen Spiele und ist auch nicht mehr übermäßig beliebt.

Was Sega stattdessen tun sollte, ist, einen Blick auf Castle Crashers zu werfen, aber auch Towerborne, und ein etwas mehr vom Rollenspiel inspiriertes Beat 'em up zu machen. Abgesehen davon denke ich nicht, dass sie sich für einen cartoonartigen Stil entscheiden sollten; Viele Spiele des Genres fühlen sich heute etwas zu Flash -designed an, was oft billig rüberkommt. Ich finde, dass authentische 80er-Jahre-inspirierte Rohheit von Golden Axe am besten mit einem aufwendigeren Look rüberkommt, der leicht herausgezoomt werden kann, so dass vier Personen gleichzeitig spielen können, während man gleichzeitig ein wenig Geld bei der Grafik spart (ob man die Poren auf der Haut sehen kann oder nicht, spielt keine Rolle, wenn man die Kamera zurückbewegt). Dann geht es nur noch darum, Fantasy-Monster zum Töten, lustige Reittiere und spektakuläre Bosse einzubauen und mit DLCs kontinuierlich zu erweitern.

Füge dazu die Möglichkeit hinzu, deinen Krieger zu entwerfen und Rüstungen und andere Gegenstände zu haben, die während des Spiels tatsächlich sichtbar sind, und wir haben einen spirituellen Nachfolger für Golden Axe und Castle Crashers, der mit Sicherheit sofort ein moderner Klassiker werden wird.

Jet Set Radio

Dieser ist etwas kniffliger, aber vielleicht nicht aus dem Grund, den Sie denken. Jet Set Radio war seiner Zeit in vielerlei Hinsicht weit voraus, nicht zuletzt in Bezug auf die Möglichkeit, eigene Tags zu erstellen und sogar die anderer herunterzuladen. Hinzu kam eine herrlich stressige Gameplay-Schleife und der vielleicht markanteste Soundtrack in der Spielegeschichte (ich habe immer noch einige Songs auf meiner Playlist). Aber es war nicht alles Frieden und Freude. Die Steuerung war einfach nicht das, was sie hätte sein sollen. Das war vor Halo, und das Konzept, die Kamera mit dem rechten Analogstick zu steuern, war nicht Standard und wurde durch die Tatsache noch erschwert, dass der Dreamcast keinen hatte.

Was im Fall von Jet Set Radio benötigt wird, ist in vielerlei Hinsicht viel einfacher als bei anderen Sega-Spielen. Es braucht nämlich ein richtiges Remake. Alles, was ein wirklich gutes Spiel ausmacht, ist bereits vorhanden, bis auf die Steuerung. Es ist einfach Zeit für Cel-Shading 2.0 (Jet Set Radio wird normalerweise dafür verantwortlich gemacht, dass es so beliebt ist) und dann eine stark aktualisierte Version des Originals zu liefern, vielleicht ergänzt durch einen neuen Charakter und ein paar Level, ein paar neu geschriebene Songs von Hideki Naganuma hinzuzufügen, und dann wird Sega ein volles Haus haben, um uns zu verwöhnen.

Panzer Dragoner

Eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist Panzer Dragoon Orta. Ich liebte die epischen Actionsequenzen, die obszön schöne Grafik, den ganzen schönen spirituellen Hokuspokus und die japanische Fantasy-Prämisse. Und es gibt nur wenige Dinge, von denen ich mehr träume, als so etwas heute noch einmal zu erleben.

Aber... Ich hoffe, Sega tut das nicht. Es würde Spaß machen, aber es wäre auch der Tod von Panzer Dragoon. Die Serie hat sich noch nie gut verkauft und würde es auch heute nicht mehr tun. Rail-Shooter sind einfach zu nischenhaft. Und ich glaube auch nicht, dass wir in der Lage sein sollten, frei zu fliegen oder so etwas. Stattdessen besteht das Rezept darin, sich an dem Spin-off Panzer Dragoon Saga zu orientieren. Japanische Rollenspiele sind heute so heiß wie seit 25 Jahren nicht mehr, vielleicht sogar so heiß wie nie zuvor, und sie haben eine absolut entzückende Fantasy-Welt mit viel Geschichte zur Verfügung, gefüllt mit Drachen und Brutalität. Dies ist der Beginn von etwas Großem, also machen Sie ein aufwendiges und stilvolles Rollenspiel im traditionellen japanischen Stil, vorzugsweise mit der Expertise von Ryu Ga Gotoku Studio. Großer Erfolg!

Straßen des Zorns

Ich war ein wenig überrascht, als Sega ankündigte, dass Streets of Rage zu den Spielen gehört, die zu neuem Leben erweckt werden. Tatsache ist, dass erst 2020 ein neues Streets of Rage von Lizardcube (der kürzlich Shinobi: Art of Vengeance erstellt hat) veröffentlicht wurde. Aber... Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, was Sega im Sinn hat? Streets of Rage 4 war ein etwas billigeres Projekt, und da sie die Serie wiederbeleben wollen, interpretiere ich es so, dass sie etwas Neues mit der Marke machen wollen.

Es macht immer Spaß, Leute zusammen mit anderen zu verprügeln, und vielleicht könnte dieser Sega-Klassiker das gleiche Setup haben wie die Yakuza -Serie, bevor Ichiban Kasuga sie in ein rundenbasiertes Abenteuer verwandelte. Obwohl ich letzteres bevorzuge, weiß ich, dass viele Leute den Action-Teil vermissen, und eine große Welt zu haben, die es mit einer gut geschriebenen Geschichte zu erkunden gilt, und Leute, die man auf klassischen Yakuza Prämissen zusammen mit Axel Stone und Blaze Fielding verprügeln kann, wäre Gold wert gewesen. Natürlich mit Koop-Unterstützung, damit du und mindestens eine weitere Person (am besten aber drei) die gleiche Stadt besuchen und dich durchkämpfen können.