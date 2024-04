So sieht Yoshi im Remake von Paper Mario 2 aus

HQ

Leider scheinen neue und große Spiele für die Switch in diesem Jahr etwas rar zu sein, was wohl ein Zeichen dafür ist, dass ein Ersatz für die Konsole um die Ecke wartet. Trotzdem werden wir nicht ohne Spiele sein, denn Nintendo hat mehrere kleinere Projekte in Arbeit, darunter das Remake von Paper Mario: The Thousand-Year Door.

Das Abenteuer, das am 23. Mai veröffentlicht wird, wird nicht nur eine hauchdünne Version von Mario enthalten - sondern auch den ebenso hauchdünnen Yoshi. Marios treues Reittier hilft dem Klempner, über Klippen zu kommen und kann ihm auch im Kampf helfen, und in einem neuen X-Beitrag sehen wir, wie das aussieht.

Schauen Sie es sich unten an.