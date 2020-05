So sieht Xenoblade Chronicles: Definitive Edition im tragbaren Modus aus

Heute ist ein wilder Tag bei uns und deshalb müsst ihr noch ein bisschen auf unsere Vorschaueindrücke von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition warten. Unser Kollege Juan ist in den letzten beiden Wochen auf dem Bionis versunken und hat bereits viele Stunden damit verbracht, den Umgang mit dem Monado auf der Nintendo Switch zu üben. Eines der größten Wii-JRPGs kehrt in zwei Wochen mit zwei großen Kniffen zurück: Zum einen wird die Erfahrung von damals in einer frischen Engine auf einer neuen Plattform erstrahlen, während Monolith Software gleichzeitig einen Epilog mit noch nie zuvor gesehenen Abenteuern umgesetzt hat.

Obwohl ihr die Pracht der Landschaften des Bionis und Mechonis am besten im Docking-Modus auf einem Fernseher genießt, wollen wir euch auch die Funktionsweise dieses Titels im mobilen Stil präsentieren. Wir wissen natürlich, dass es viele Spieler gibt, die die Konsole hauptsächlich oder ausschließlich als Handheld nutzen, während sie unterwegs sind. Falls ihr Zweifel daran habt, dass das Game mit seinen ungeheuren Dimensionen auch auf dem kleinen Bildschirm eine gute Figur macht (ein ähnliches Problem hatte ja der Port für den New 3DS), können wir Entwarnung aussprechen. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition spielt sich auch im Handheld-Modus sehr gut und wir haben ein paar Bilder hochgeladen, die das beweisen.

In unserer kleinen Galerie findet ihr Aufnahmen aus den filmischen Videosequenzen und Momentaufnahmen vom Gameplay in der freien Bewegung. Die Auflösung auf dem kleinen Bildschirm leidet im Vergleich zum Dock natürlich ein wenig, weshalb die Bilder nicht ganz so scharf rüberkommen. Gerade im Vergleich zum letzten Kapitel der Reihe - Xenoblade Chronicles 2 - hat sich an dieser Front jedoch einiges getan. Natürlich gibt es bei dem Übergang Opfer, aber das Ergebnis hält mit der Performance auf dem TV-Gerät mit. Freut euch auf Juans Text, den ich euch für morgen einstelle.