So sieht Tim Blake Nelson als Anführer aus

Die Premiere von Captain America: Brave New World steht vor der Tür und bringt Sam Wilson als Captain America zurück. Aber er ist nicht das einzige bekannte Gesicht, das zurückkehrt - die Fans werden auch eine Figur sehen, die seit Der unglaubliche Hulk von 2008 nicht mehr aufgetreten ist. Tim Blake Nelson kehrt in seine Rolle aus dem Film zurück, diesmal als Bösewicht, der als The Leader bekannt ist. Bis jetzt haben wir noch keinen Blick auf den Charakter geworfen, aber ein kleiner Blick wurde endlich enthüllt. Sie können sich das Bild unten ansehen.

Was haltet ihr von seinem neuen Look?