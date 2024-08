So sieht Stitch in der kommenden Live-Action Lilo & Stitch aus

HQ

Bei der Disney-Veranstaltung am Wochenende wurden viele leckere Sachen von Marvel, Star Wars und Pixar präsentiert. Vieles von dem, was gezeigt wurde, wurde jedoch außerhalb der Veranstaltung nicht der Öffentlichkeit gezeigt. Zum Beispiel wurde ein exklusiver Clip mit Stitch gezeigt, der nie für den Rest von uns freigegeben wurde. Disney hat nun jedoch einen völlig anderen Clip veröffentlicht, in dem der Außerirdische verrät, dass der Film im nächsten Sommer in die Kinos kommen wird. Da wir noch nicht gesehen haben, wie er aussehen wird, ist dies auch unser erster Blick auf ihn.