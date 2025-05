So sieht Pokémon Scarlet/Violet auf Nintendo Switch 2 aus

HQ

Obwohl es keine aktualisierte Version wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land oder Super Mario Party Jamboree erhalten wird, wurde uns gesagt, dass Pokémon Scarlet/Violet von der aktualisierten Hardware in der Nintendo Switch 2 profitieren wird, um ein reibungsloseres und besser aussehendes Erlebnis zu bieten.

In diesem Zusammenhang wurden jetzt einige Schnappschüsse des Spiels über die koreanische Website des Spiels geteilt, wo wir erneut darüber informiert werden, dass es "kostenlose Updates für Nintendo Switch 2" unterstützen wird, die zu einem Gameplay mit "flüssigeren Bewegungen und schärferen Grafiken" führen werden.

Auf der Website wird erklärt, dass Benutzer, um auf das Switch 2 -Upgrade für das Spiel zugreifen zu können, ihr Nachfolgesystem mit dem Internet verbinden müssen, um die kostenlosen Update-Daten herunterzuladen, und um zu erfahren, wie sich dies auf das Spiel auswirken wird, sehen Sie sich die beiden Switch 2 Gameplay-Screenshots unten an.