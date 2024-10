So sieht eine Seeschlacht in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii aus

HQ

Während dieVorschau, zu der wir Zugang zu Goro Majimas Solo-Abenteuer in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii hatten, uns vielleicht ein wenig kalt gelassen hat, hat der neue Trailer, den Ryu Ga Gotoku Studio gerade bei der Xbox Partner Preview enthüllt hat, unsere Stimmung ein wenig mehr gehoben.

In diesem neuen Video erhalten wir einen ersten Einblick in das Seekampfsystem, das RGG für das Spiel implementiert hat und das in die Fußstapfen des von Ubisoft für Assassin's Creed Black Flag entwickelten Systems zu treten scheint, mit ein paar Anpassungsdetails von Sea of Thieves. Wie dem auch sei, das Erlebnis scheint jetzt ein wenig heller zu leuchten, aber wir müssen uns noch ein wenig gedulden, um wie Shinanos Mad Dog durch die Karibik zu segeln.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii erscheint am 21. Februar für PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 und PS5 und ihr könnt es im Trailer unten sehen.