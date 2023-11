So sieht ein auf der Unreal Engine 5 basierendes Resident Evil aus

HQ

Tonnenweise verschiedene Remakes verschiedener Resident Evil-Spiele haben im Laufe der Jahre das Licht der Welt erblickt, wobei viele von ihnen von Capcom selbst zum Verkauf freigegeben wurden. Eine der inoffiziellen Heimversionen, die sich derzeit in voller Produktion befindet, heißt Biohazard: RE1 und ist im Grunde das allererste Spiel, das in Unreal Engine 5 neu aufgelegt wurde. Team Arklay ist der Name der Jungs, die an dem Projekt arbeiten, aber sie wurden noch nicht von Capcom geschlossen und sagen, dass das Projekt veröffentlicht wird, "wenn es fertig ist".

Unten könnt ihr euch einen neuen Trailer ansehen!