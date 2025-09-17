So sieht die neue Grafik in Raceroom aus

HQ

Der schwedische Rennsimulator Raceroom ist heute schon etwas in die Jahre gekommen und genau wie Iracing arbeiten sie ständig bergauf und versuchen, so viel zu modernisieren, dass ihr Spiel relativ modern aussieht. Die KW Studios sind auch sicherlich nicht auf der faulen Seite und sind für den Rest des Jahres 2025 und vor allem 2026 auf die Matte getreten. Renault Laguna wird das bereits brillante Super Tourer-Paket ergänzen und Hypercars werden in Form von drei auf den Markt kommen, über die wir heute bereits berichtet haben. Die KW Studios kündigten heute Abend auch an, dass sie die Grafik in Raceroom deutlich aufwerten werden und nach den ersten drei Bildern zu urteilen, scheinen sie nicht zu übertreiben.