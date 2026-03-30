So sieht Death Stranding 2: On the Beach auf dem PC aus

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Death Stranding 2: On the Beach ist seit etwas mehr als einer Woche auf dem PC erhältlich. Deshalb haben wir auch einige Screenshots vom Spiel gemacht. Wir sind neugierig, was Sie vom Spiel gehalten haben und was Sie für den einprägsamsten Aspekt der Fortsetzung halten. Das Ingame-Foto-Tool ist umfassend und ermöglicht es dir, viele großartige Fotos zu machen.

Die Rezension der PC-Version wurde letzte Woche veröffentlicht, und du kannst sie hier lesen. Wenn du einen Screenshot gemacht hast, der dir gefällt, würden wir uns freuen, wenn du ihn in den Kommentaren teilst und uns sagst, warum du genau dieses Foto liebst.