So sieht das neue Superman aus

Wie Sie wahrscheinlich wissen, starten James Gunn und Peter Safran derzeit das DC-Filmuniversum neu. Technisch gesehen beginnt es offiziell mit der Premiere von Creature Commandos später in diesem Herbst, aber erst mit dem Film Superman geht es richtig los.

Wir wissen schon lange, dass David Corenswet den Mantel und die Strumpfhose schultert, sowie dass Rachel Brosnahan Lois Lane spielen wird und dass die Dreharbeiten in vollem Gange sind. Bisher haben wir nur ein paar Teaser- und Promo-Aufnahmen des neuen Superman erhalten, aber jetzt haben echte Fotos vom Set ihren Weg zu Threads und anderswo gefunden.

Wie Sie sehen können, hat sich Gunn (der Regie führt und den Film schreibt) für eine echte Abkehr von der "dunklen und düsteren" Sache entschieden, und hier treffen wir auf einen farbenfroheren Superman mit einem Look, der uns deutlich an den Comic-Vorgänger des Films All-Star Superman erinnert. Wir können jedoch nicht umhin, uns zu fragen, ob Superman vielleicht eine Nummer zu große Kleidung trägt oder ob es etwas ist, das in der Postproduktion behoben wird?

Der Film feiert am 11. Juli 2025 Premiere. Was haltet ihr von Corenswets Superman Aussehen und Kostüm?