So sieht Camila Mendes als Teela in Masters of the Universe aus

Wie wir bereits mehrfach berichtet haben, ist eine neue Masters of the Universe Verfilmung auf dem Weg, mit einer riesigen Besetzungsliste, die aus mehreren großen Namen besteht. Eine von ihnen ist die 30-jährige Camila Mendes (Riverdale) in der Rolle der Teela.

Jetzt haben Aufnahmen vom Set ihren Weg in Bluesky gefunden, die uns einen ziemlich guten Blick auf Teela und Nicholas Galitzines Prinz Adam geben. Für jeden, der seine Masters of the Universe kennt, ist es offensichtlich, dass dies visuell eine ziemlich getreue Interpretation des Originals ist, und den Kommentaren in den sozialen Medien nach zu urteilen, sind viele mit dem Aussehen zufrieden.

Der Film soll am 5. Juni nächsten Jahres in die Kinos kommen. Angesichts der Tatsache, dass Amazon MGM Studios hinter der Produktion steht, wird der Film wahrscheinlich kurz darauf über Prime Video veröffentlicht.