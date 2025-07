So sehen Sie die Tour de France Femmes 2025 und eine Liste der Etappen

HQ

Noch bevor die Tour de France am Sonntag endete, startete die Tour de France Femmes am Freitag, den 26. Juli in Vannes. Die Damenausgabe der Tour de France ist kürzer, neun Etappen bis zum 3. August, aber das ist schon eine mehr als 2024 und härter als je zuvor. Während die Tour de France der Frauen seit 1955 sporadisch ausgetragen wird, manchmal als Amateurrennen, wurde 2022 die aktuelle Tour de France Femmes mit Zwift als Teil der UCI WorldTour der Frauen geboren.

Im vergangenen Jahr gewann die Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram Zondacrypto) die Tour mit nur 4 Sekunden Vorsprung auf die Niederländerin Demi Vollering (FDJ-Suez), die Siegerin von 2023. Eine Rivalität, die der zwischen Pogacar und Vingegaard nicht unähnlich ist, weniger berühmt, aber jedes Jahr springen mehr und mehr Zuschauer auf, um das Rennen der Frauen zu sehen, während die UCI gleichzeitig die Mindestlöhne für Fahrerinnen (von 15.000 Euro auf 31.000 Euro) mit dem Doppelten multiplizierte.

Zwift, die Online-App für Radsporttraining, offizieller Sponsor der Tour de France der Frauen, teilte ebenfalls mit, dass der Anteil der neuen Abonnements bei Frauen von 18 % im Jahr 2022 auf 23 % im Jahr 2025 gestiegen ist.

Etappen der Tour de France Femmes 2025



26. Juli: Vannes - Plumelec



27. Juli: Brest - Quimper



28. Juli: La Gacilly - Angers



29. Juli: Saumur - Poitiers



30. Juli: Chasseneuil-du-Poitou Futuroscope - Guéret



31. Juli: Clermont-Ferrand - Ambert



1. August: Bourg-en-Bresse - Chambéry



2. August: Chambéry - Saint François Longchamp - Col de la Madeleine



3. August: Praz Sur Arly - Châtel



So sehen Sie die Tour de France Femmes 2025

Wie bei den Männern kann auch die Tour de France Femmes in den meisten europäischen Ländern kostenlos geschaut werden, und zwar bei öffentlich-rechtlichen Sendern oder frei empfangbaren Sendern. Hier ist eine Liste, wie Sie die Tour de France Femmes sehen können.

Max und Eurosport halten die Rechte für die Tour de France in ganz Europa, aber sie kann auch auf traditionellen TV-Kanälen wie folgenden angesehen werden:

Frankreich: Frankreich Fernsehen

Deutschland: ARD

Belgien: RTVF

Dänemark: DKTV2

Irland: TG4

Spanien: RTVE

Niederlande: NOS

Norwegen: TV2

Schweiz: SRG-SSR

Vereinigtes Königreich: TNT Sports