So sehen Sie die Supercoppa Italiana, die heute mit dem besten Spiel beginnt: Inter vs. Atalanta

Der Fußball in Italien hat auch in den Ferien nicht Halt gemacht. In der Serie A ging es auch in den letzten Tagen des Jahres 2024 weiter, wobei Atalanta die Gruppe anführte, aber punktgleich mit Napoli (41 Punkte), das nur nach Torschnitt gewann, und Inter Mailand mit 40 Punkten, aber einem Spiel in der Hinterhand, und Lazio nicht allzu weit entfernt (35 Punkte).

Die aktuelle Saison muss diese Woche allerdings noch warten, denn Italien feiert den Supercoppa... die in Riad stattfinden wird. Bei diesem Turnier treten der Sieger und Vizemeister der Serie A in der Saison 2023-24 (Inter und Mailand) und der Sieger und Vizemeister der Coppa Italia (Atalanta und Juventus) an.

Die Supercoppa 2025, erst die zweite Ausgabe mit vier Teams, beginnt heute mit dem wohl am meisten gehypten Spiel des Wettbewerbs: Inter gegen Atalanta. Sie findet am Donnerstag, den 2. Januar, um 20:00 Uhr MEZ statt.

Morgen, Freitag, 3. Januar, treffen Juventus und Milan um 20:00 Uhr MEZ aufeinander. Die Sieger des Halbfinales ziehen ins Finale ein, das am Montag, den 6. Januar, als "Geschenk der drei Könige" für die Fußballfans in Italien ausgetragen wird.

Aber auch die restlichen Mannschaften spielen an diesem Wochenende im Rahmen der 19. Spielwoche. Inter, Atalanta, Juventus, Mailand sowie Como und Bologna werden die fehlenden Spiele am 14. und 15. Januar bestreiten, während der "Winterpause", die in den Januar verschoben wurde.

So sehen Sie Inter gegen Atalanta in Supercoppa Italiana

Die Serie A ist stolz auf den Wettbewerb: Sie sagt, dass sie "die größte Anzahl von Kameras, die jemals in diesem Wettbewerb verwendet wurden", einsetzen wird, um die Spiele in mehr als 180 Ländern live zu übertragen. In Italien wird es in Mediaset zu sehen sein.

In anderen europäischen Ländern kannst du die Supercoppa auf DAZN (Spanien, Belgien, Deutschland), L'Equipe (Frankreich), Premier Sports (Großbritannien, Irland), Polsat (Polen), VG (Norwegen) oder Aftonbladet (Schweden) sehen. Die vollständige Liste der Sender finden Sie hier.