So sehen Sie das F1 75 Live-Event: Datum, Uhrzeiten, bestätigte Künstler und alles, was Sie wissen müssen Die Formel 1 startet am Dienstag, den 18. Februar, mit einer großen Show in London in ihre 75. Saison, und Sie können sie zu Hause verfolgen.

HQ Die Formel 1 wird im Jahr 2025 75 Jahre alt, und um diesen besonderen Anlass zu feiern, wird sie ein besonderes Party-Event veranstalten, bei dem alle 10 Teams unter einem Dach vereint sind: F1 75 Live in London. Alle Fahrer und Teamchefs werden die Lackierungen für die neue Kampagne zeigen, und dazwischen gibt es musikalische Darbietungen und besondere Gäste, darunter "Legenden des Sports". Einige Teams wie Williams, McLaren oder Ferrari haben ihre neuen Autos bereits vorgestellt, aber am Dienstag werden wir sie zum ersten Mal mit dem Design sehen, das sie die ganze Saison über haben werden. Auch Fahrer werden bei der Show dabei sein, darunter der erste öffentliche Auftritt von Lewis Hamilton als Ferrari-Fahrer und der Champion Max Verstappen, der so zögerlich ist wie eh und je: Er sagte, er hoffe, für die Veranstaltung krank zu sein. Aber wenn sich nicht in letzter Minute etwas ändert, wird er da sein. Musikprogramm für die F1 75 Live Fans, die die O2-Arena in London besuchen, und diejenigen, die zu Hause zuschauen, können mindestens vier musikalische Darbietungen live sehen, die von dem Komiker Jack Whitehall moderiert werden, zusammen mit den F1TV-Moderatoren Laura Winter, Ariana Bravo und Lawrence Barretto.

Kane Braun



MGK



Nehmen Sie das



Bryan Tylers Are We Dreaming

Wie kann man F1 75 sehen und wie spät ist es? Das F1 75 Live-Event aus der O2 Arena in London findet am Dienstag, den 18. Februar, um 20:00 Uhr GMT ( 21:00 Uhr MEZ, mitteleuropäische Zeit) statt und dauert zwei Stunden. Die Veranstaltung wird kostenlos auf YouTube gestreamt. Andere TV-Sender, die normalerweise die Formel 1 übertragen, werden die Veranstaltung ebenfalls auf der ganzen Welt übertragen. Die Tickets für F1 75 Live gingen im November in den Verkauf und waren fast sofort ausverkauft. Im Anschluss an diese Veranstaltung finden die Vorsaisontests statt, die vom 26. bis 28. Februar auf dem Bahrain International Circuit stattfinden. Der erste Grand Prix findet am 14. und 16. März in Australien statt.