So schaltest du den Santa Snoop Dogg-Skin kostenlos im Fortnite Winterfest 2024 frei

Das Winterfest 2024 von Fortnite ist in vollem Gange und die Spieler fiebern der Ankunft des heiß begehrten Skin Santa Snoop Dogg entgegen. Der Skin, der sich schnell zum Highlight des Feiertagsevents entwickelt hat, sollte ursprünglich zwischen dem 29. Dezember und dem 1. Januar erscheinen. Der beliebte Fortnite -Leaker HYPEX hat jedoch gerade ein Update veröffentlicht, das enthüllt, dass der Skin ab dem 25. Dezember tatsächlich freigeschaltet werden kann.

Diese Änderung bedeutet, dass ihr die Augen offen halten müsst, wenn ihr die Winterfest Lodge besucht. Wie in den vergangenen Jahren können die Spieler alle 24 Stunden ein neues Geschenk öffnen, also loggt euch täglich ein, um diesen festlichen Skin nicht zu verpassen. Obwohl sich das offizielle Enthüllungsdatum verschoben hat, ist klar, dass sich die Geduld für diejenigen auszahlen wird, die hoffen, den Santa Snoop Dogg-Skin in ihre Sammlung aufzunehmen.

Obwohl es schon früher Gerüchte gab, dass Methoden von Drittanbietern verwendet werden sollten, um den Skin früher zu entsperren, bleibt es am sichersten, auf die offizielle Veröffentlichung zu warten. Denn Gutes kommt zu denen, die warten.

