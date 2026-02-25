So sah es aus, als Phil Spencer die Zügel an Asha Sharma übergab

HQ

Gestern verabschiedete sich Microsoft von Xbox-Chef Phil Spencer, der nach zwölf Jahren Führung der Division zurückgetreten ist – was bedeutet, dass er etwa die Hälfte der Xbox-Existenz an der Spitze steht. Gleichzeitig wurde die neue Chefin, Asha Sharma, eingeführt, die von Spencer unterstützt wird, der eine Weile als Berater und Mentor fungiert, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Xbox-Veteran Aaron Greenberg, General Manager für Xbox Games Marketing, war dabei und zeigt in einem Beitrag auf Threads, wie es aussah, als eine zwölfjährige Ära zu Ende ging.

Wir wissen, dass Spencer umfangreiche Pläne für eine neue Xbox-Konsole hatte, die offenbar eine Art PC-Hybrid ist. Sharma hat mehrere Aussagen abgegeben, in denen sie anzeigt, dass sie einen erneuten Fokus auf Xbox-Hardware sehen möchte, und hoffentlich erfahren wir im Herbst, wenn Xbox sein 25-jähriges Jubiläum feiert, mehr darüber.

Anfang dieser Woche haben wir Spencers Karriere zusammengefasst, über die Sie hier mehr lesen können.