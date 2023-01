So nimmt AMD Intel mit seinen Prozessoren der Ryzen 9 7000-Serie ins Visier

HQ

Zum größten Teil war Intel der Marktführer im CPU-Bereich, aber für diejenigen, die häufig spielen, ist AMD zu einem würdigen Konkurrenten geworden. Seine Ryzen-Prozessoren sind in der Lage, die gleiche und oft bessere Leistung als Intels Hardware zu liefern, während sie zu einem verbraucherfreundlicheren Preis angeboten werden, und mit den neuesten CPUs der Ryzen 9 7000-Serie hat sich diese Haltung nur verbessert.

Um zu sehen, wie, haben wir kürzlich eine Reihe von Prozessoren der Ryzen 7900-Serie in die Hände bekommen, und in einem Quick-Look-Video sprechen wir beide darüber, was die Chips so brillant macht, aber auch, wie sie einen Vorsprung bekommen, was Intel mit seinen neuesten CPUs macht.

Schauen Sie sich das Video unten an, um zu sehen, wie sich die neueste Reihe von Ryzen-CPUs entwickelt, was zweifellos nützlich sein wird, wenn Sie planen, in naher Zukunft einen PC zu aktualisieren oder zu bauen.