Wie man mit SOS-Fackeln an Jagden teilnimmt: Der einfachste Weg, Monster Hunter: Wilds online zu spielen und Materialien zu farmen

Das Spielen im Online-Mehrspielermodus in Monster Hunter: Wilds ist der Ort, an dem der meiste Spaß des Spiels zu finden ist. Es war ein wesentlicher Bestandteil des Erlebnisses, das Capcom bietet, und in diesem Titel gibt es mehr Möglichkeiten als je zuvor, sich zu verbinden. Du kannst private Räume erstellen, dich deinen Freunden anschließen, Lobbys mit Fremden beitreten, einem Trupp beitreten...

Wir haben jedoch festgestellt, dass das neue SOS Flare-System der beste Weg ist, wenn Sie schnell online spielen und direkt zur Action loslegen möchten. Mit dieser Mechanik kannst du jederzeit während des Kampfes um Hilfe rufen. Selbst wenn du dich mitten in einer Schlacht befindest, kannst du, wenn du den Kampf schwierig findest, um Hilfe rufen und sofort werden die Spieler beitreten (natürlich werden die Belohnungen wie üblich aufgeteilt).

Um mit einem SOS-Fackel Hilfe zu rufen, können Sie mit dem rechten Stick im Popup-Menü L drücken und nach unten drücken. Sie erhalten die Hilfe von NPCs des Spiels, während Sie auf echte Personen warten, aber im Einstellungsmenü können Sie so ändern, dass Sie nur online mit Personen spielen.

Wie die Teilnahme an SOS-Anrufen Ihnen hilft in Monster Hunter: Wilds

All das wird im Spiel gut erklärt. Was jedoch überhaupt nicht erklärt wird, ist, wie man selbst an diesen Jagden teilnehmen kann. Und obwohl es nicht schwierig ist, ist es nicht das Offensichtlichste, was man in Monster Hunter: Wilds ' voller Auswahl an Menüs findet, insbesondere ohne einen speziellen "Multiplayer"-Bereich, was bedeutet, dass alles ein bisschen durcheinander ist.

An der SOS-Jagd teilzunehmen ist jedoch so einfach wie mit Alma, deiner Questgeberin, zu sprechen. Ganz unten findest du die Option Join SOS Flare Quests. Dort können Sie eine Reihe von Parametern auswählen - den Schwierigkeitsgrad der Jagd, die Art der Mission (Auftrag, Optional, Untersuchung) und sogar den genauen Monstertyp, den Sie jagen möchten. Und das ist sehr, sehr nützlich, wenn Sie ein bestimmtes Monster jagen möchten, um Materialien zu farmen, dies ist der beste Weg, dies zu tun (wenn Sie es online tun möchten)

