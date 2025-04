So meistern Sie das Schwert in Blades of Fire

HQ

Das spanische Studio MercurySteam bereitet sich auf die Veröffentlichung seiner neuen IP Blades of Fire am 22. Mai vor. In diesem Spiel, in dem es um Fortschritt durch Schmieden und Überleben im Kampf geht, müssen wir nicht nur unsere Schmiedefähigkeiten, sondern auch die Taktiken und Techniken des Schwertkampfes verbessern.

Um dir zu helfen, die Spielmechanik in den Griff zu bekommen, haben die Entwickler und der Publisher 505 Games ein neues Video vorbereitet, das die Bewegungen und Techniken zeigt, die du mit deinem Schwert anwenden kannst, das du dir unten ansehen kannst.

Und denken Sie daran, dass Sie, wenn Sie mehr über Blades of Fire erfahren möchten, bevor es auf PC (im Epic Games Store), PS5 und Xbox Series X/S erscheint, unsere Vorschau-Eindrücke lesen können.