So könnte Zelda: The Wind Waker auf Next-Gen-Konsolen aussehen

You're watching Werben

The Legend of Zelda: The Wind Waker ist immer noch ein wunderschönes Spiel mit zeitlosem Design. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass es nicht noch viel besser aussehen würde, wenn wir es auf der Playstation 5 oder Xbox Series X spielen könnten.

Bei YouTube ist nun ein nicht offizielles Video namens The Legend of Zelda: The Wind Waker Fanart Animation aufgetaucht, das demonstriert, wie das Spiel mit deutlich mehr Hardware-Power aussehen könnte. So viel sei verraten: Das Video wird Eure Zeit wert sein!