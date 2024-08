So könnte ein schottischer mittelalterlicher König ausgesehen haben

HQ

Einer der Vorteile der Technologie besteht darin, dass sie die Tür öffnet, um Dinge zu erleben, die sonst unmöglich erscheinen würden. Dazu gehört auch, dass man sehen kann, wie ein schottischer Monarch während seiner Herrschaft vor 700 Jahren ausgesehen haben könnte.

Die talentierten Leute an der Universität von Glasgow haben in Zusammenarbeit mit Liverpool John Moores University Face Lab ein Modell von Robert the Bruce geschaffen, um den 750. Jahrestag der Geburt des Monarchen zu feiern. Dieses Modell wird als die realistischste Rekonstruktion des Monarchen beschrieben, die jemals entwickelt wurde, wobei es aus einem 3D-gescannten Modell des tatsächlichen Schädels des Königs erstellt wurde, das dann mit CGI-Technologie kombiniert wurde, um ein realistisches Rendering zu entwickeln.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Nase der Teil des Gesichts ist, der am wenigsten genau ist, da der Knochenabbau die Rekonstruktion dieses Körperteils viel schwieriger gemacht hat. Das Team ist noch einen Schritt weiter gegangen und hat auch eine Version des Königs geschaffen, die seinen Kampf gegen Lepra darstellt, aber das wurde nicht öffentlich geteilt.

Das Modell wird bis zum 7. Dezember im Dunfermline Abbey zu sehen sein, also schauen Sie unbedingt vorbei, um zu sehen, wie dieser alte König ausgesehen haben könnte.

