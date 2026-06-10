So kannst du jeden USB-Controller mit deinem Sega Dreamcast verwenden

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Sega Dreacast war eine hervorragende Maschine, und das ist sie immer noch. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, jeden USB-Controller zu verwenden, ohne die VMU-Unterstützung zu opfern, wie Time Extension berichtet.

Modder Todd Gill hat einen neuen Dreamcast-Adapter vorgestellt. Damit kannst du USB-Controller mit deiner Konsole verwenden, ohne auf die VMU-Funktionalität des Systems verzichten zu müssen. Es läuft auf JoypadOS, einer Open-Source-Firmware für Spielcontroller und Adapter.

Dieser Adapter wird an den Controller-Anschluss deines Dreamcast angeschlossen und verfügt über ein LCD-Display. An der Vorderseite gibt es einen USB-A-Anschluss, mit dem du deinen Controller deiner Wahl anschließen kannst.

Diese Lösung ist großartig, weil sie die VMU-Funktionen beibehält, wobei die Speicherdaten auf einer MicroSD-Karte gespeichert werden, die oben am Adapter eingesetzt wird.