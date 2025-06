So kannst du das Summer Game Fest heute Abend sehen

HQ

Heute Abend ist die Nacht für ernsthafte Action. Um 22:00 Uhr BST / 23:00 Uhr MESZ beginnt das Summer Game Fest 2025. Es ist das, was wir der E3 in diesen Tagen am nächsten kommen, und es ist eine Live-Show, bei der die größten Namen der Gaming-Branche zeigen, was sie für die unmittelbare Zukunft und manchmal sogar in Jahren auf Lager haben.

Am Ruder steht Geoff Keighley (er ist sowohl Produzent als auch Moderator - genau wie bei den Game Awards im Dezember), und laut ihm wird es eine riesige Show mit mehreren großen Überraschungen, die von über 60 Partnern geliefert werden, darunter Microsoft, Nintendo und Sony.

Wir werden natürlich alles hier auf Gamereactor behandeln, aber wenn Sie es selbst sehen möchten, können Sie es sich unten auf YouTube ansehen (oder auf Twitch unter diesem Link). Und decken Sie sich mit Snacks ein, denn die Show wird voraussichtlich mindestens zwei Stunden dauern.

<social>https://www.youtube.com/live/-Hr6Q2hln_M</social>