So hätte Microsofts gekündigte Cloud-Xbox ausgesehen

Wie Sie sich vielleicht erinnern, arbeitete Microsoft praktisch offen an einer Xbox-Konsole, die für gestreamte Spiele entwickelt wurde, und sie tauchte sogar in Microsofts Gaming-Boss-Geek-Regal in Verbindung mit einem Livestream auf.

Und während Microsofts riesigem Leak im letzten Herbst erfuhren wir Details über die Konsole, die unter dem Arbeitsnamen Keystone bekannt war. Aber... Den Preis für die Hardware (die mit einem Controller geliefert werden muss) richtig zu senken, erwies sich als schwierig, da die Xbox Series S bereits recht günstig ist.

Pläne wurden daher auf Eis gelegt, aber jetzt hat Windows Central ein Patent für Keystone gefunden, das es uns nun ermöglicht, einen genaueren Blick auf das Gerät zu werfen. Vergleicht man die Größe einer HDMI-Buchse, wird deutlich, dass dies ein sehr kleines Gerät gewesen wäre, wahrscheinlich ungefähr vergleichbar mit einem Apple TV 4K.

Schauen Sie sich unten drei Bilder aus dem Patent an. Hätten Sie sich für Keystone interessiert?