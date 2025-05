So hätte Metroid für Nintendo 64 aussehen können

HQ

Nintendos kleine schwarze Konsole hat uns viele tolle Erlebnisse beschert, aber auch einige seltsame Lücken hinterlassen, Metroid ist eine davon, denn stellt euch eine Welt vor, in der Samus tatsächlich auf dem Nintendo 64 entfesselt wurde, und genau das versucht Entwickler Luto Akino mit seinem Fanprojekt in Unity nachzubilden.

Mit einer 90er-Jahre-Ästhetik und einem Gameplay, das sowohl an Super Mario 64 als auch an The Legend of Zelda: Ocarina of Time erinnert, gibt uns dieses Projekt einen Einblick in das Metroid-Abenteuer, das wir auf der Konsole nie erleben durften.

Laut Produzent Yoshio Sakamoto lag dies an den Schwierigkeiten bei der Übertragung der Spielmechanik von Metroid auf 3D und nicht zuletzt an den Einschränkungen des Nintendo 64-Controllers.

Doch jetzt, über zwei Jahrzehnte später, will Akino die Sache selbst in die Hand nehmen. Das Projekt, das sich seit 2022 in der Entwicklung befindet, beeindruckt bereits durch seine akkurate, zeitgemäße Ästhetik, und in den sozialen Medien hat Akino mehrere Bilder und Videos des Spiels in Bewegung geteilt.

Für diejenigen unter uns, die schon immer davon geträumt und sich gefragt haben, wie Metroid für Nintendo 64 hätte aussehen können, hier ist die Antwort. Nun bleibt abzuwarten, wie lange es dauert, bis Nintendo in gewohnter Reihenfolge an die Tür klopft und ihn zwingt, das Ganze zu verschrotten.