So hätte GTA VI ausgesehen, wenn es für PS2 veröffentlicht worden wäre

Am 26. Mai 2026 wird Rockstar nach 13 Jahren Wartezeit Grand Theft Auto VI donnern und bis jetzt haben wir alle den neuesten Trailer gesehen, der Gameplay-Zwischensequenzen aufzeichnet, die mit einer PS5 aufgenommen wurden und grafisch so beeindruckend sind, dass es fast ein wenig lächerlich ist. Aber wie würde GTA VI aussehen, wenn es mit der gleichen Grafiktechnologie gerendert worden wäre, die auch GTA: San Andreas für die PlayStation 2 angetrieben hat? Der YouTube-Kanal Foosmoke hat das herausgefunden. Schaut euch den Trailer hier an:

<social>https://youtu.be/axZp9CH8prU?si=AAbWuX-jWtvu2mw7</social>