So hat Skyrim seinen Headless Horseman zum Laufen gebracht

The Elder Scrolls V: Skyrim ist absolut vollgepackt mit Geheimnissen und Easter Eggs, über die ihr vielleicht auch nach mehreren Durchspielen nicht stolpert. Der kopflose Reiter ist ein solches Geheimnis, dem Sie zufällig auf der Straße begegnen können.

YouTuber Steve Lee hat kürzlich ein Video gepostet, in dem Skyrim-Entwickler nach ihren Lieblingskreationen im Spiel gefragt werden, und ein Entwickler teilte mit, wie sie es geschafft haben, den kopflosen Reiter zum Laufen zu bringen, ohne sofort als toter NPC betrachtet zu werden.

Kurz gesagt, es funktionierte so: Weil das Spiel dich als tot betrachten würde, wenn du keinen Kopf in Skyrim hättest, musste der kopflose Reiter ertragen, dass sein Kopf jedes Mal, wenn er angetroffen wurde, wiederholt in die Luft gesprengt wurde.

Sein Kopf wird zerstört, wenn er spawnt, was außerhalb der Sichtlinie des Spielers geschieht, so dass Sie nie sehen werden, wie der kopflose Reiter seinen Noggin verliert. Dennoch ist es ein interessantes und ziemlich beunruhigendes Detail zu wissen, dass der Geist, der durch Skyrims Straßen wandert, nur kurz bevor man ihn trifft, kopflos gemacht wurde.