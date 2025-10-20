Diebe führen einen 7-minütigen Raubüberfall bei Tageslicht auf den Louvre durch und entkommen mit Napoleons Kronjuwelen

HQ

Bei einem der waghalsigsten Museumsüberfälle der jüngeren Geschichte stahl eine Gruppe von Dieben am Sonntagmorgen Juwelen von "unschätzbarem Wert" aus dem Pariser Louvre-Museum und vollendete den Raub in nur sieben Minuten, bevor sie in den Straßen der Stadt verschwanden.

Nach Angaben der französischen Behörden benutzten vier maskierte Verdächtige einen mechanisierten Möbelaufzug, der an einem Lastwagen befestigt war, um in die Apollo-Galerie einzudringen, den Bereich des Museums, in dem die französischen Kronjuwelen ausgestellt sind. Mit einem Scheibenschneider drangen sie gegen 9.30 Uhr, kurz nach der Eröffnung des Museums, durch ein Fenster mit Blick auf die Seine ein.

Der Raubüberfall, den Innenminister Laurent Nuñez als "hochgradig organisierte Operation" bezeichnete, schien nahe gelegene Bauarbeiten auszunutzen, die Deckung und einen einfachen Zugang zum ersten Stock boten. Überwachungsaufnahmen zeigen Berichten zufolge, wie die Diebe "ruhig" eindrangen, Vitrinen einschlugen und ohne Gewalt flüchteten. Innerhalb weniger Minuten flüchteten sie auf zwei leistungsstarken Yamaha-Motorrollern in Richtung einer nahe gelegenen Autobahn.

Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich neun historische Juwelen, die einst Napoleon, Kaiserin Marie-Louise und Kaiserin Eugénie gehörten. Dazu gehörten eine Smaragd- und Diamantenkette, die Napoleon 1810 seiner zweiten Frau schenkte, ein Saphirdiadem mit über 1.000 Diamanten und eine Reliquienbrecherbrosche, die mit seltenen Mazarin-Diamanten geschmückt war. Die Sammlung repräsentiert einige der wichtigsten erhaltenen Stücke des königlichen Erbes Frankreichs.

Ein Artefakt, die goldene Krone von Kaiserin Eugénie, die mit 1.354 Diamanten und 56 Smaragden besetzt ist, wurde später beschädigt in der Nähe des Museums geborgen. Experten befürchten jedoch, dass die verbleibenden Juwelen zerlegt oder eingeschmolzen werden könnten, um ihre Herkunft zu verschleiern. "Das ist der natürliche Stolz Frankreichs", sagte der Spezialist für Kunstrückgewinnung Arthur Brand gegenüber CNN und nannte den Diebstahl "eine nationale Katastrophe".

Der Louvre, das meistbesuchte Museum der Welt, wurde sofort geschlossen, als die Polizei eine Untersuchung zu dem einleitete, was bereits als der bedeutendste Kunstdiebstahl in der modernen französischen Geschichte bezeichnet wurde. Präsident Emmanuel Macron versprach, dass Frankreich "die Werke zurückholen und die Täter vor Gericht gestellt werden".

Der Personalmangel im Museum wurde in den letzten Monaten unter die Lupe genommen, mit wiederholten Streiks wegen Überfüllung und Sicherheitsbedenken. Während die Ermittler diese Probleme nicht direkt mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht haben, warnten Gewerkschaftsvertreter Anfang des Jahres, dass das Museum aufgrund seiner Größe und seines begrenzten Personals verwundbar sei.

Dieser Raubüberfall fügt der langen Geschichte des Kunstdiebstahls im Louvre ein neues Kapitel hinzu, vom Diebstahl der Mona Lisa im Jahr 1911 bis zum Verschwinden eines diamantenbesetzten Krönungsschwertes im Jahr 1976, das bis heute verschollen ist.