So ging eine "Kevin allein zu Haus"-Falle schief und einer der Schauspieler wurde verletzt

Während die Weihnachtszeit eine Welle von "Kevin allein zu Haus"-Sendungen mit sich bringt, nimmt Macaulay Culkin seine Fans mit seiner Tour "A Nostalgic Night With Macaulay Culkin" mit auf eine nostalgische Reise. Der Schauspieler moderiert Vorführungen des Filmklassikers, gefolgt von einer Fragerunde. Während eines kürzlichen Stopps in Rosemont (Illinois) erzählte Culkin eine Geschichte hinter den Kulissen über seinen Co-Star Joe Pesci und enthüllte, dass Pesci versehentlich in seinen Finger gebissen hat, als er eine Szene probte, in der seine Figur Harry Culkins Kevin McCallister bedroht.

Wie die New York Times berichtete, erinnerte sich Culkin daran, dass Pesci, der bedrohlich wirken wollte, die Dinge zu weit ging und ihm eine Narbe hinterließ. Der Schauspieler merkte jedoch an, dass Pesci sichtlich erschüttert war, nachdem er realisiert hatte, dass er ihn tatsächlich verletzt hatte. Culkin sprach auch liebevoll über seine Mutter Catherine O'Hara, die in seinem Leben immer noch eine mütterliche Figur ist und sie sogar als "Mutter" bezeichnet, wenn sie sich treffen.

Fans können mehr von Culkins Anekdoten und Erinnerungen während seiner Nostalgic Night hören, in der er über das bleibende Vermächtnis des Films nachdenkt.

Was ist dein Lieblingsmoment in "Kevin – Allein zu Haus"?