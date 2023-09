So funktioniert die BrainAdapt-Technologie von EPOS

HQ

Während wir auf der Gamescom 2023 in Köln waren, hatten wir die Gelegenheit, uns mit EPOS zu treffen, um über eine Reihe aufregender neuer Kooperationen und Technologien zu sprechen, an denen das Unternehmen derzeit arbeitet. Eines davon ist als BrainAdapt bekannt, wobei dies ein Prozess der Verfeinerung der EPOS-Headsets ist, damit sie Ihrem Gehirn helfen können, Audio besser zu verarbeiten, und im Geiste des Wunsches, mehr über diese unglaubliche Technologie zu erfahren, haben wir den Kommunikationsleiter von EPOS, Michael Henning Jensen, gefragt, wie genau BrainAdapt funktioniert.

"Nun, BrainAdapt ist zunächst einmal eine Reihe von Philosophien, die wir bei der Entwicklung unserer Headsets verwenden. Es ist nicht eine Sache, auf die man zeigen kann, aber es ist unsere Art, Produktentwicklungen anzugehen.

"Wie ich bereits erwähnt habe, sind wir im Besitz von Demant. Und sie haben 115 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Hörgerätelösungen für Menschen auf der ganzen Welt. Und durch sie haben wir tatsächlich Zugang zu einem großen Forschungszentrum namens Eriksholm im Norden Dänemarks. Und hier haben wir tatsächlich die Möglichkeit, viel mit professionellen Wissenschaftlern zu forschen, die untersuchen, wie sich Audio auf unser Gehirn auswirkt.

"Und so ist BrainAdapt so ziemlich so, dass wir untersuchen, wie wir Audio erzeugen können, das den geringsten Druck auf Ihr Gehirn ausübt und Ihnen tatsächlich die meiste Leistung für Ihr Gehirn gibt, um es für andere Dinge zu verwenden, als das Audio, das hereinkommt, zu analysieren, oder? Letztes Jahr haben wir uns also angeschaut, wie sich Lärm auf unser Gehirn auswirkt. Und wir haben diese Profilometrie-Analyse durchgeführt, bei der wir tatsächlich sehen können, dass mehr Rauschen Ihre Pupillen ausdehnt, weil Ihr Gehirn tatsächlich viel Mühe aufwendet, um zu analysieren, was vor sich geht. In diesem Jahr haben wir diese Forschung erweitert und eine Doppelaufgabenforschung durchgeführt, bei der wir versucht haben, in einer lauten Umgebung zu sein, genau wie der, in der wir hier stehen, richtig? Und du bist jetzt schon seit ein paar Tagen hier, dein Gehirn wird so müde, weißt du, du hörst die ganze Zeit den ganzen Lärm. Aber unser Gehirn ist ziemlich gut darin, sich tatsächlich einzustellen, und jetzt reden wir beide und schieben alles weg, oder?

"Wenn du also in einer Spielumgebung sitzt und viel Lärm machst, musst du deinen Teamkollegen zuhören, die dir Hinweise geben und dir sagen, was du tun sollst. Zur gleichen Zeit gab es viele Spiele, Counter-Strike, Rainbow Six, man musste sich auch die Sound-Cues anhören, weißt du. Du bekommst Schritte, du hast Granaten, du hast Sachen, wo Dinge vor sich gehen. Um all das zu tun, müssen Sie gleichzeitig auch die Tastatur verwenden und drücken.

"Und wir haben diesen Dual-Task-Test gemacht und ich war sogar selbst dabei. Wir hatten also eine Menge Hintergrundgeräusche und dann muss man irgendwann einem Typen zuhören, der etwas sagt, und man muss es hinterher zurücksagen können. Und das ist ziemlich einfach, es ist kein Problem. Aber dann fügten sie hinzu, dass man in der Lage sein musste, zwei Pfeile zu drücken und auf die gerade Zahl auf einem Bildschirm zu zeigen, während er sprach. Und weißt du, du hörst irgendwie auf, weißt du...

"... Es ist super schwierig und es ist eigentlich, nun ja, es ist ein bisschen beängstigend, wie leicht wir tatsächlich von verschiedenen Dingen beeinflusst werden, die vor sich gehen. Und unser Whitepaper zeigt tatsächlich, dass es bei dieser einfachen Doppelaufgabe nur darum ging, eine Stimme zu erkennen und auf Pfeile zu zeigen. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass Sie bei schlechtem Audio, bei dem die Geräuschunterdrückung, die passive Geräuschdämpfung, aber auch der Unterschied zwischen dem Rauschen und dem Nebenton tatsächlich eine Verzögerung von bis zu 300 Millisekunden in Ihrer Aktionszeit erleben, wenn das nicht klar ist.

"Wenn man es also aus der Gaming-Perspektive betrachtet, meine ich, dass die Leute viel Geld für einen Monitor ausgeben, der von 4 Millisekunden auf 2 und eine Maus von 3 auf 2 Millisekunden geht. Das ist hier wirklich etwas.

"Also haben wir ein Whitepaper dazu erstellt. Im Moment ist das also BrainAdapt. Das heißt, ich meine, es ist so, dass wir in der Lage sind, einige Nachforschungen anzustellen und auf dieser Grundlage einige Entscheidungen zu treffen. Das soll nicht heißen, dass andere keine großartigen Headsets machen können. Das ist überhaupt nicht das, was wir sagen wollen. Was wir versuchen, ist, dass wir bei der Entwicklung unserer Headsets wirklich eine wissenschaftlich fundierte Entscheidung treffen wollen. Und genau darum geht es bei BrainAdapt."

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an, um weitere Informationen über die Zusammenarbeit von EPOS mit Xbox und seine aktuelle Produktlinie von Headsets zu erhalten.