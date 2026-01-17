So funktioniert der Virtual Boy

HQ

Obwohl wir heute alles, was Nintendo tut, nach der Popularität der Switch und Switch 2 als riesigen Erfolg ansehen, müssen wir nur 2012 und die Wii U zurückspulen, um daran erinnert zu werden, dass selbst Nintendo manchmal scheitern kann.

Dennoch war die Wii U ein großer Erfolg im Vergleich zum Virtual Boy , einem 32-Bit-Gerät, das 1995 zusammen mit der Sega Saturn und der ersten PlayStation auf den Markt kam, unter anderem. Der Virtual Boy war etwas völlig anderes und bot 3D-Grafik, allerdings nur in Schwarz und Rot. Außerdem war das Gerät klobig, nicht sehr portabel und hatte keine Spiele.

Um es kurz zu machen: Es war ein Flop. Virtual Boy wurde nur in Japan und den USA veröffentlicht und erreichte nicht einmal eine Million verkaufte Exemplare. Allerdings hat Nintendo seine ungewöhnliche Konsole nicht vergessen und sie unter anderem als Tropalen in die Smash Bros-Reihe aufgenommen, und nächsten Monat wird sie als Zubehör auf der Switch 2 zurückkehren, um Virtual Boy-Spiele auf der Switch Online auf authentische Weise zu genießen.

Wenn Sie mehr über die Plattform und ihre tatsächliche Funktionsweise erfahren möchten, empfehlen wir The Slow Mo Guys, die in einem neuen Video namens The Fastest Game Console Ever Made die Technologie hinter dem Gerät betrachten – und sie sind überraschend beeindruckt. Sieh dir unten den technikorientierten Clip an.