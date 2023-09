So funktionieren die PvP- und PvE-Elemente von Eon Rush

Eines der überraschendsten Spiele, die wir auf der diesjährigen Gamescom zu sehen bekamen, war Eon Rush, das vom Entwickler Eon Rush Studios stammt. Dieser Titel ist ein Spiel mit großen Ambitionen, da es versucht, das, was wir von PvP- und PvE-Videospielen erwarten, miteinander zu verweben und herauszufordern. Um zu sehen, wie das Team diese Stereotypen aufbrechen und neu definieren will, was wir erwarten, haben wir mit dem Gründer und CEO von Eon Rush Studios, Adrian Fenix, gesprochen, um mehr über das Spiel zu erfahren.

"Nun, die Leute im Team haben manchmal etwas andere Inspirationen. Wir versuchen, eine IP zu erstellen, die den Charakteren etwas Tiefe verleiht. Für mich geht es sowohl auf der PvE- als auch auf der PvP-Seite darum, neue Erfahrungen für bekannte Genres zu bieten", so Fenix.

"Also, das Action-RPG und die MOBA-Seite, versuchen, neue Spielmodi zu kreieren und ein bisschen zu erkunden. Ich habe das Gefühl, dass auf der PvE-Seite die Dinge mit dem Loot-Spielautomaten irgendwie stagniert haben. Es ist immer wieder dasselbe. Und auf der MOBA-Seite, weißt du, drei Spuren, die zuletzt schlagen. Ich möchte etwas anderes mit Rang und Matchmaking machen, den Leuten im Wesentlichen neue Erfahrungen bieten und erforschen, was mit diesen Systemen gemacht werden kann, die die Leute bereits verstehen."

Fenix fügte dann hinzu: "Hoffentlich übernehmen wir sie vielleicht. Ich weiß es nicht, Mann. Wir versuchen, hier ehrgeizig zu bleiben."

Eon Rush befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und hat derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum. Wann das Spiel erscheinen wird, vielleicht zuerst im Early Access, haben wir Fenix gefragt und er hat uns gesagt:

"Ich würde also sagen, dass hier mehrere Dinge passieren und kleinere Veröffentlichungen, definitiv 2024, die wir anstreben. Es gibt größere Schlachtfelder, die etwas länger dauern könnten und sowohl PvP als auch PvE über mehrere Zeitlinien gleichzeitig beinhalten. Es wird uns ein bisschen Mühe kosten. Vielleicht würden wir Ende 2024 damit starten oder frühzeitig darauf zugreifen. Es ist eine knifflige Sache in der Spieleentwicklung. Ich würde lieber zu wenig versprechen und zu viel liefern, als das Gegenteil."