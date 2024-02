So funktionieren Beschwörungsmateria in Final Fantasy VII: Rebirth

HQ

Wir sind nur noch etwas mehr als eine Woche von der Veröffentlichung von Final Fantasy VII: Rebirth entfernt, und viele (vor allem diejenigen, die auf den zweiten Teil der Demo vor der Veröffentlichung hoffen, zusammen mit einem Upgrade des Leistungsmodus) wissen, dass die Erkundung offener Umgebungen eines der neuen Features ist, die wir in der Fortsetzung von Final Fantasy VII: Remake sehen werden.

Aber es gibt auch eine bemerkenswerte Änderung, die sich auf unsere Kampfstrategie auswirkt, da wir nun in die Welt hinausgehen und sie erkunden müssen, um Beschwörungsmaterialien zu erhalten. Wie der offizielle japanische Account des Spiels verrät, wirst du auf deiner Reise durch die verschiedenen Regionen von Rebirth Beschwörungsaltäre finden, an denen du einen Kristall "analysieren" musst, der Informationen über Beschwörungen enthält, wodurch du sowohl die Beschwörungsmateria stärken (sobald du sie in deinem Besitz hast) als auch die Kreatur schwächen kannst, wenn du ihr im Kampfsimulator gegenüberstehst, um sie zu erhalten.

Diese Synergie zwischen Erkundung und Beschwörung ist etwas Neues für die Serie, und wir können es kaum erwarten, sie zu sehen, wenn der zweite Teil der Demo veröffentlicht wird, der diese Woche erwartet wird.

Was ist deine Lieblingsbeschwörung in Final Fantasy VII und glaubst du, dass sie auch in Rebirth vorhanden sein wird?