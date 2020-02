So findet ihr Freunde in Star Citizen

Star Citizen kennen die meisten Spieler nur als schwarzes Loch für Spendengelder, denn es wird noch Ewigkeiten dauern, bis das Sci-Fi-Rollenspiel fertiggestellt wird. Entwickler Cloud Imperium Games nimmt sich ständig neue Dinge vor, die begeisterten Fans das Blaue vom Himmel versprechen. Zwei neue Features wurden nun in einem weiteren Entwicklertagebuch genauer vorgestellt, unten könnt ihr es euch vollständig anschauen.

Zuerst einmal stellt das Studio ein Gefängnis vor, mit dem sie Spieler in den Griff bekommen wollen, die bei kriminellen Handlungen ertappt werden. Wer sich nicht benimmt, dem wird vom Gericht eine Strafe auferlegt, die wir irgendwie abarbeiten müssen. Das zweite Thema betrifft ein Freundschaftssystem, mit dem ihr und andere Spieler in Kontakt bleibt. Beides befindet sich, wie der gesamte Rest des Spiels, noch in Arbeit und dementsprechend können sich diese Mechaniken bis zur Veröffentlichung von Star Citizen noch grundlegend verändern.