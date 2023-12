So fand Willem Dafoe heraus, dass er ein ungewöhnliches Gesicht hatte

HQ

Willem Dafoe hat eines der bekanntesten Gesichter Hollywoods. Egal, ob er lächelt, als würde er dich ermorden, oder einfach nur die Straße entlang geht, wenn du ihn entdeckst, würdest du dich nicht fragen, wen du gesehen hast.

Anscheinend brauchte Dafoe eine Weile, um dies zu erkennen. Im Gespräch mit Today erinnerte sich Dafoe an eine Zeit in der U-Bahn, als er erkannt wurde. "Ich hörte einen Typen sagen: 'Ja, er muss es sein. Niemand sieht aus wie dieser Motherfucker." Da wusste ich es", sagte er.

"That's when I wnew" bezieht sich auf Dafoes Erkenntnis, dass er ein unverwechselbares Gesicht hatte. Wenn überhaupt, dann ist es gut, ein solches Gesicht zu haben, vor allem, wenn man Schauspieler ist. Es hat Dafoe geholfen, seine Auftritte zum Leben zu erwecken und Charaktere wie Thomas Wake in "Der Leuchtturm" und Norman Osborne in "Spider-Man" wirklich hervorzuheben.

Was ist deine Lieblingsaufführung von William Dafoe?