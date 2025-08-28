So etwas wie Hotel Dusk als nächstes? Kanasaki spricht über die Zukunft nach Dear Me, I Was...

HQ

Auf der Gamescom letzte Woche hatten wir nach Abschluss und Überprüfung von Dear Me, I Was... die Gelegenheit, den legendären Künstler Taisuke Kanasaki (Another Code, Hotel Dusk) und den mutigen Regisseur Maho Taguchi zu treffen und mit ihnen zu sprechen, die mehr als glücklich waren, in dem exklusiven Interview mit Gamereactor, das ihr euch unten ansehen könnt, über Vergangenheit, Gegenwart und sogar Zukunft zu sprechen.

Im Video erzählen beide, wie das Team die Interaktion mit den Spielern bewusst auf ein Minimum reduziert hat, um sich auf emotionales Storytelling zu konzentrieren. Inspiriert von Florences Philosophie beschlossen sie, dass sich jeder interaktive Moment (wie der Austausch von Briefen, den wir berührend fanden) "bedeutungsvoll, nicht mechanisch" anfühlen sollte. Mr. Taguchi erklärte, dass zu viele Gameplay-Elemente möglicherweise von der Erzählung ablenken und das emotionale Gewicht des Erlebnisses verwässern würden.

"Wenn wir zu viele interaktive Elemente hinzugefügt hätten, hätte es zu sehr nach einem Spiel ausgesehen. Unser Ziel war es, dass sich jeder Moment, in dem man interagiert, für die Geschichte bedeutungsvoll anfühlt."

Dear Me, I Was... ist vorerst exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältlich, wo es bald einen Monat alt wird. Während des Interviews fragten wir nach der Wahl der Plattform, ihrer jüngsten Veröffentlichung und dem Mausmodus oder der Möglichkeit, erfahrene Fans mit vollwertigen Grafikabenteuern im Stil der beliebten Serien Another Code und Hotel Dusk/Last Window zu erfreuen. Auf die Frage nach Zukunftsplänen verriet Kanasaki-san, dass er sich nicht sicher ist, ob er mit dem Rotoskopie fortfahren soll, der Aquarellanimationstechnik auf FMV-Material, die den visuellen Stil des Spiels definiert. Dear Me, I Was... ist zwar erst das zweite Mal, dass er es nach Hotel Dusk benutzt, aber er hat angedeutet, dass er in Zukunft möglicherweise ein größeres Abenteuerprojekt mit Mr. Taguchi in Angriff nehmen wird, obwohl noch nichts entschieden ist.

"Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiterhin Rotoskopie verwenden werde, aber ich würde gerne wieder mit Mr. Taguchi zusammenarbeiten... Vielleicht bei einem größeren Abenteuer beim nächsten Mal."

An anderer Stelle des Interviews sprechen Kanasaki und Taguchi über die Wahl der Nintendo Switch 2 als vorübergehend exklusive Plattform, die Möglichkeit und den Willen, Dear Me, I Was... auf andere Plattformen zu bringen, und die Schwierigkeit, kleine Kätzchen zu rotoskopieren.