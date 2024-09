So entwickeln sich die Helden von Deadlock

HQ

Die Spielerstatistiken von Deadlock zeigen bereits eine Hierarchie und Schwierigkeitskurve für seine Helden in der geschlossenen Beta an.

Laut der Website Tracklock ist Seven mit über zweieinhalb Millionen gespielten Spielen, einer Pick-Rate von 92 % und einer Gewinnrate von 57 % die beliebteste im Kader. Dies liegt wahrscheinlich an einer Kombination aus den mächtigen Fähigkeiten des Helden und der einfachen Beherrschung, die bereits zu Nerfs geführt haben.

Weitere beliebte Helden im MOBA/Third-Person-Shooter sind Haze, Lady Geist, McGinnis und Warden, wobei Haze mit bisher knapp zweieinhalb Millionen Spielen die zweitbeliebteste Wahl bei den Spielern ist - die anderen Charaktere liegen deutlich dahinter.

Am anderen Ende des Spektrums befinden sich Grey Talon, Paradox, Vindicta, Viscous und Yamato. Viele davon, insbesondere Viscous und Yamato, gelten nicht als anfängerfreundlich, können aber tödlich sein, also werden wir sehen, ob sie an Popularität gewinnen, wenn mehr Spieler zu dem Titel strömen und mehr Stunden der Meisterschaft sammeln (danke, PC Gamer).