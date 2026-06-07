So einfach ist es, die heutige Xbox Games Showcase live zu verfolgen

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Heute Abend um 19:00 Uhr CEST (18:00 BST) startet Microsoft endlich seine Xbox Games Showcase, und natürlich werden wir alles abdecken, sobald es passiert. Unter den Spielen, auf die wir uns freuen können, werden wir fast garantiert Fable, Call of Duty: Modern Warfare 4, Minecraft Dungeons II und Halo: Combat Evolved sehen, und es gibt auch deutliche Hinweise darauf, dass State of Decay 3 präsentiert wird. Und natürlich wissen wir, dass es nach der Veranstaltung eine Präsentation von Gears of War: E-Day geben wird.

Darüber hinaus können wir uns natürlich auf eine Reihe von Überraschungen freuen, aber welche das sein wird, bleibt abzuwarten (wobei wir uns nicht zu große Hoffnungen auf The Elder Scrolls VI machen sollten). Wenn Sie das Event live verfolgen möchten, können Sie das natürlich tun, und da wir so freundlich sind, haben wir nun die folgende Option hinzugefügt. Wir sehen uns in ein paar Stunden, wenn es um 19:00 Uhr CEST (18:00 BST) losgeht...