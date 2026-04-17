So blockiert man Shorts auf iPhone und Android

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Kurze Videoinhalte sind sehr beliebt geworden, aber nicht jeder möchte sie nutzen. Das Problem ist, dass man sofort mit Shorts begrüßt wird, sobald man die YouTube-App startet. Wie von Life Hacker berichtet, gibt es eine Möglichkeit, Shorts zu blockieren, aber das erfordert etwas Überlegung seitens des Nutzers.

Im Oktober hat YouTube eine Option hinzugefügt, um deine Shorts-Wiedergabezeit zu begrenzen. Aber das niedrigste Minimum, das man mit dem Timer erreichen konnte, waren 15 Minuten, sodass man beim Starten der App immer noch Shorts schauen konnte. Jetzt fügt YouTube eine neue "0 Minuten"-Option für die Shorts-Zeitmanagementfunktion hinzu. Du kannst also nicht einfach eine Option aktivieren, um Shorts komplett zu deaktivieren, aber es gibt trotzdem eine Möglichkeit, das zu tun. Das Setzen des Zeitlimits auf "0 Minuten" entfernt außerdem Shorts aus deinem Hauptfeed. Du siehst weiterhin einen Shorts-Reiter, und wenn du aus einem Profil auf einen Short tippst, findest du eine Option, das Limit für den Tag zu ignorieren.

Und wie blockiert man Shorts in der YouTube-App auf iPhone und Android? Öffne die YouTube-App, gehe zu deinem Profil-Reiter, tippe auf das Einstellungssymbol in der oberen Symbolleiste und wähle die Option Zeitmanagement. Dann aktiviere die Shorts-Feed-Begrenzungsfunktion und wähle die Option "0 Minuten".

YouTube fügt diese Funktion weltweit langsam hinzu, daher könnte es eine Weile dauern, bis alle sie nutzen können.